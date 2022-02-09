Губернатор Игорь Руденя обсудил вопросы строительства Западного моста

Тверь, 9 февраля 2022, 17:07 — REGNUM Вопросы создания нового инфраструктурного комплекса в Твери обсуждались 9 февраля в ходе совещания на площадке строительства Западного моста, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, глава региона проводит инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери — Западного моста и детской областной клинической больницы. Участие в совещании приняли также депутаты Государственной думы РФ Владимир Васильев и Сергей Веремеенко («Единая Россия»), представители АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», структур ОАО «РЖД».
На совещании обсуждался ход строительства, а также имущественно-правовые вопросы, задачи по переустройству инженерных сетей. Отдельно обсуждался вопрос обустройства развязки в районе улицы Фрунзе. Как отмечалось, здесь планируется создание современного путепровода. Это позволит снизить напряжённость на дорогах в Заволжье и повысит безопасность водителей и пешеходов.
В настоящее время на строительстве Западного моста ведутся активные работы, в частности, начинается обустройство подходов к мосту. В конце февраля планируется приступить к бурению свай.
Глава региона подчеркнул о необходимости продумать вопросы безопасности на объекте, предусмотреть возможность прохождения судов под мостом, обеспечить шумозащитные ограждения возле жилого фонда.
Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Региону на эти цели на 2021−2024 годы из федерального бюджета выделено 11,2 млрд рублей. Протяжённость Западного моста составит почти 3 км с шестью полосами для движения.
Госконтракт на выполнение работ был заключен в начале декабря 2021 года с тверской ООО «Дорожная строительная компания», которая уже имеет опыт реализации крупных транспортных проектов. Собственно строительство уже стартовало в январе. Для решения возникающих в ходе строительства вопросов создан оперативный штаб с участием проектировщиков, подрядчиков, компании «Российские железные дороги».