Тверь, , 17:07 — REGNUM Вопросы создания нового инфраструктурного комплекса в Твери обсуждались 9 февраля в ходе совещания на площадке строительства Западного моста, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, глава региона проводит инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери — Западного моста и детской областной клинической больницы. Участие в совещании приняли также депутаты Государственной думы РФ Владимир Васильев и Сергей Веремеенко («Единая Россия»), представители АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», структур ОАО «РЖД».

Губернатор Игорь Руденя обсудил вопросы строительства Западного моста Пресс-служба правительства Тверской области

"Это масштабный, беспрецедентный проект для города Твери. Он включает в себя строительство моста через Волгу, модернизацию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и реконструкцию моста по Санкт-Петербургскому шоссе. Дополнительным проектом станет строительство подъездной дороги и путепровода в районе улицы Фрунзе. Там также планируем обустроить пешеходную дорожку для жителей микрорайона, ведущую на другую сторону железнодорожных путей. Уже видим на площадке высокую степень мобилизации техники. При строительстве планируется применять самые современные технологии, в том числе при бурении», — сказал на совещании Игорь Руденя.

«Это один из самых масштабных проектов Тверской области, он реализуется в рамках народной программы, сформированной «Единой Россией». Очень важно, что учтены просьбы жителей, которые просили сделать пешеходный переход в районе улицы Фрунзе. Этот момент закреплен в проекте», — отметил Владимир Васильев.

На совещании обсуждался ход строительства, а также имущественно-правовые вопросы, задачи по переустройству инженерных сетей. Отдельно обсуждался вопрос обустройства развязки в районе улицы Фрунзе. Как отмечалось, здесь планируется создание современного путепровода. Это позволит снизить напряжённость на дорогах в Заволжье и повысит безопасность водителей и пешеходов.

В настоящее время на строительстве Западного моста ведутся активные работы, в частности, начинается обустройство подходов к мосту. В конце февраля планируется приступить к бурению свай.

Глава региона подчеркнул о необходимости продумать вопросы безопасности на объекте, предусмотреть возможность прохождения судов под мостом, обеспечить шумозащитные ограждения возле жилого фонда.

Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Региону на эти цели на 2021−2024 годы из федерального бюджета выделено 11,2 млрд рублей. Протяжённость Западного моста составит почти 3 км с шестью полосами для движения.

Госконтракт на выполнение работ был заключен в начале декабря 2021 года с тверской ООО «Дорожная строительная компания», которая уже имеет опыт реализации крупных транспортных проектов. Собственно строительство уже стартовало в январе. Для решения возникающих в ходе строительства вопросов создан оперативный штаб с участием проектировщиков, подрядчиков, компании «Российские железные дороги».