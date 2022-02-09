Приштина, Сербия, 9 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 8 февраля сообщило о том, что в аптеках Косово продаются лекарственные средства, к которым не прилагается инструкция на официальных — сербском и албанском — языках.

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Так, один из препаратов, Sintredius, продается только с инструкцией на итальянском языке. Одна из пациенток пожаловалась на то, что не смогла узнать побочные эффекты средства, прописанного ее полуторагодовалому ребенку.

Продажа лекарств без инструкции на официальном языке по закону о продуктах и медицинском оборудовании в Косово является незаконной. Ответственность за выдачу лицензий косовским аптекам несет Агентство по медицинским продуктам и оборудованию.

Глава агентства Ариан Ахмети заявил, что фармацевтические компании обязаны поставлять на рынок товары с инструкциями на официальных языках. Удовлетворение этого требования лежит в сфере ответственности компании-производителя. Контроль за его удовлетворением следует осуществлять таможенным властям.