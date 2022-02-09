Вашингтон, 9 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-музыкант Lil Durk (Дёрк Бэнкс) показал свой новый автомобиль стоимостью $300 тыс. Соответствующую информацию опубликовало издание Complex 9 февраля.

Скриншот YouTube Lil Durk

Новым приобретением рэпера стал белый Ferrari, созданный по эксклюзивному заказу. Также исполнитель отметил, что купил автомобиль на собственные деньги, не используя кредиты и прочие виды займа.

Ранее Lil Durk анонсировал новый альбом «7220». Выход проекта запланирован на 22 февраля 2022 года.