Чебоксары, 9 февраля 2022, 17:01 — REGNUM В Чувашии сменился руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары». Пост занял заместитель директора Александр Бусыгин, сообщается на сайте обществ.
Экс-депутат республиканского Госсовета 68-летний Кияметдин Мифтахутдинов сложил полномочия генерального директора двух предприятий газовой промышленности в Чувашии: обществ «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром газораспределение Чебоксары». Он проработал в отрасли более 20 лет, в том числе свыше 16,5 лет руководил данными двумя компаниями.
Новым генеральным директором указанных предприятий стал 48-летний Александр Бусыгин, который более 12 лет работал заместителем руководителя.
Александр Александрович Бусыгин родился 31 января 1974 года в Чебоксарах. Является выпускником Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика Сергея Королева (специальность «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»). Трудовую деятельность начал диспетчером в 1997 году в чувашском филиале ООО «Межрегионгаз», работал начальник оперативно-диспетчерской службы, в 2000 — 2009 годы работал начальником отдела в ООО «Чувашрегионгаз», а затем ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», с июля 2009 года трудился заместителем генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».