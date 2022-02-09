Чебоксары, , 17:01 — REGNUM В Чувашии сменился руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары». Пост занял заместитель директора Александр Бусыгин, сообщается на сайте обществ.

Кадровые перестановки на предприятиях газовой отрасли в Чувашии Chsetgaz.ru

Экс-депутат республиканского Госсовета 68-летний Кияметдин Мифтахутдинов сложил полномочия генерального директора двух предприятий газовой промышленности в Чувашии: обществ «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром газораспределение Чебоксары». Он проработал в отрасли более 20 лет, в том числе свыше 16,5 лет руководил данными двумя компаниями.

Новым генеральным директором указанных предприятий стал 48-летний Александр Бусыгин, который более 12 лет работал заместителем руководителя.