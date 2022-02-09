Минск, , 17:00 — REGNUM «Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 года вырос на 28%, до 116,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90,9 тыс. тонн)», — сообщает enkorr со ссылкой на украинскую консалтинговую группу «А-95».

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно публикации, основной вклад в наращивание поставок внесла Белоруссия «импорт из которой, по сравнению с январем 2021 года, вырос на 29%, до 102 тыс. т.». Все украинские импортёры активно закупали белорусский бензин. Так, например, ОККО нарастила импорт из Белоруссии на 46% (до 38,5 тыс. т.).

Литовский НПЗ PNK Orlen также нарастил поставки на Украину — на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн. При этом enkorr напоминает, что решением правительства Белоруссии с 7 февраля запрещены железнодорожные поставки из Литвы ряда товаров, в том числе и бензина.

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Государственные СМИ Белоруссии попытались использовать факт роста поставок при создании пропагандистских сюжетов, но запутались в цифрах и дезинформировали зрителя. В частности, крупнейший государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» выдал в эфире 9 февраля сюжет «по сообщениям издания Enkor» под заголовком «Импорт белорусского бензина в Украину в январе вырос на 28%».

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