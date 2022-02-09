Ярославль, 9 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов рассказал о том, во сколько городу обойдётся проект новой транспортной схемы. Об этом чиновник заявил на заседании постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.

Общественный транспорт в Ярославле

В распоряжении мэрии есть предварительные предложения будущих участников конкурсной процедуры, которые оценивают свою работу в сумму от 18 до 80 миллионов рублей

«Есть как минимум две организации, которые совершенно точно осуществляют звонки раз в месяц в Ярославль, спрашивая, заложили вы в бюджет средства или нет. И, как минимум, еще 4 организации, которые ответили на наш запрос, и тоже ожидают возможности участвовать в конкурентной процедуре определения исполнителя. Ярославских там нет, это Санкт-Петербург и Москва, а еще есть Калуга или Тверь. Также ведется работа по определению источника финансирования. Стоимость работ. Мне называли минимум 18, максимум 80 миллионов. Мне показалось, недорого», — пояснил главный архитектор.

Концепция должна быть направлена, прежде всего, на развитие общественного транспорта. Новую транспортную схему Артём Цымбалов назвал «проектом-убийцей» личных авто. Так он прокомментировал предложение депутата Андрея Лихачева организовать реверсивное движение на Московском проспекте в Ярославле, чтобы утренние и вечерние пробки стали управляемыми.

«Мы считаем, что, опять же, реверсивное движение и подобные мероприятия нам говорят о том, что пользоваться личным автомобилем удобно. А вот я должен вам рассказать тайну — это не должно стать таким. Проект этого технического задания — это убийца вашего личного автомобиля. Вам не должно быть удобно им пользоваться. Зато удобно пользоваться велосипедом, тротуаром. Вы меняете на это, смещаете баланс. Суть технического задания на сегодняшний день, что у нас полная свобода, считай незарегулированность. Кто хочет, тот и подрезает, кто хочет — едет. Полосы принадлежат всем. Война, «Дикий Запад» я называю нашу ситуацию. А в этой ситуации мы чётко говорим — в городе главный — трамвай. И вот он должен ехать от остановки до остановки и все должны становиться под красный светофор и ждать пока проедет трамвай. Потому что в нём едет 120 человек, а в машинах сидит 20 человек. Вот и простой способ определения кто же важнее. И когда мы сделаем общественный транспорт действительно рабочим посекундно — он начнёт и обновляться, у него появятся средства, он зайдёт в концессии любые, его будут с руками отрывать», — рассказал главный архитектор города.

Депутат согласился с Артёмом Цымбаловым, однако повторил вопрос — как решить вопрос с пробками на Московском проспекте.

«По поводу Московского, ещё раз, пустить трамвай — это через 50 лет. А на сегодняшний момент, чтобы маршрутка, пускай с отваливающимся бампером, пускай с водителем, который не знает маршрута, но эта маршрутка должна двигаться точно вовремя. И несмотря на любые пробки, несмотря на то, что мы сидим в наших машинах и держимся за баранку, тот кто выбрал маршрутное такси или общественный транспорт — он должен чувствовать себя в приоритете в городе. Тогда это позволит и вам пересесть. А на дороге останутся только те, кто не может без машины. А это кто? Мамы, с детьми развозящие. И вы дадите им свободу передвижения. За это и должны бороться те, кто без машины жить не может. Вот они и должны бороться за такой результат технического задания. Потому что это им освободит дорогу от тех, кто её сейчас заполонил потому что не дураки сидеть в общественном транспорте в одной и той же пробке», — заявил Цымбалов.

К сказанному чиновником нашлись вопросы у другого депутата Дмитрия Кузьмина. Народный избранник отметил, что во всех городах, где есть альтернатива личному транспорту, как правило, работает метро, а личный транспорт — это дорого. К тому же даже в тех странах, где машинами особо не пользовались, люди начали это делать — в целях собственной безопасности.

«Почему? Потому что тупо два-три года по миру уже ковид полыхает и все пересели просто в личный транспорт. Это безопасность собственная. И сейчас загнать всех в трамвай, я боюсь, что у нас бюджета не хватит ни у города, ни у области. Мне кажется это так вот «Нью-Васюками» попахивает. Конечно, красивая картинка, на сколько она актуальна сегодня — вот это надо подумать», — пояснил Дмитрий Кузьмин.

В завершение своей речи депутат попросил главного архитектора Ярославля «немножко успокоиться» и оценить ещё раз всё с «холодной головой», подумав о более локальных мерах улучшения общественного транспорта в городе. Новый Генеральный план в Ярославле должен появится к 2025 году.