Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Министерство финансов США обратило внимание на прогрессирующую монополизацию американского алкогольного рынка с оборотом в $250 млрд в год и начало обсуждение реформ, которые помогут развитию конкуренции, сообщает 9 февраля Reuters.

Заключенные ремонтируют крышу и пьют холодное пиво Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994. США

Регулятор планирует сделать рынок вина, пива и спиртных напитков более справедливым, предоставляя место новым пивоварам с более дешевыми товарами, говорится в 63-страничном отчете минфина.

Давно ожидаемый отчет последовал за июльским приказом Белого дома о конкуренции. Это одна из последних попыток администрации президента США Джо Байдена бороться с тем, что называют избыточной консолидацией, распространяющейся в американских отраслях от мясопереработки до судоходства.