Челябинск, 9 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Директор муниципального учреждения «Горсад им. А.С. Пушкина» в Челябинске был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что в 2017—2021 годах гражданин получил от директора одной фирмы более 200 тыс. рублей за общее покровительство и незаконные действия.

Преступление выявили сотрудники полиции. Как сообщало ИА REGNUM, во главе учреждения мужчина находится с 2019 года.