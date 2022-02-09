Брянск, , 17:03 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению трёх жителей Брянска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, совершённое в 2001 году, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Предварительным следствием установлено, что поздно вечером 27 ноября 2001 года около одного из частных домов по улице Угольной в Брянске двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину, ранее причинившего им телесные повреждения.

Обвиняемые отвели избитого в квартиру одной из многоэтажек на улице Саратовской, где совместно с ещё одним сообщником нанесли ему ещё несколько ударов. Позже злоумышленники вытащили местного жителя на улицу Ново-Советскую и оставили там, где он скончался утром 28 ноября.

Преступление оставалось нераскрытым длительное время. Сейчас расследование завершено, материалы с обвинительным заключение направлены прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.