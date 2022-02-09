Москва, , 16:56 — REGNUM Улучшить ситуацию на Украине помог бы отказ Запада от снабжения ВСУ вооружениями, сообщила 9 февраля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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Комментируя бесконечные апелляции западных стран к необходимости «деэскалации ситуации вокруг Украины», российский дипломат пояснила, что начать Западу нужно со своей политики.

Захарова «Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с её территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО».

Она добавила, что натовцам следует вывести все ранее поставленные Украине вооружения за пределы страны. А ещё следует отказаться от истерии вокруг украинской темы.

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