Тюмень, , 16:55 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал криптовалюту «малопонятным активом». О перспективах вложений в криптовалюту он высказался на пресс-конференции 9 февраля.

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Экономический потенциал от оборота криптовалют, в том числе для нашего региона, целесообразно будет оценивать после принятия закона, предложенного Минфином, отметил глава региона.

«Не думаю, что я большой специалист в криптовалютах, но если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уоррена Баффета — вкладывать можно только в то, что можешь анализировать. Криптовалюты — пока малопонятный актив», — сказал Александр Моор.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России выступило с предложением проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Предполагается, что регулирование криптовалют приведёт к увеличению доходов бюджета за счет появления новых субъектов, уплачивающих налоги и страховые взносы.

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