Псков, , 17:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области госпитализировали 66 человек с COVID-19, что на 12 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 9 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области за 8 февраля выявили 587 случаев заражения коронавирусом, что на 50 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Пскове зафиксировали за сутки 97 новых заболеваний ковидом.

В регионе за сутки не зафиксировали ни один случай смерти от COVID-19, днем ранее умерли пять человек.

За сутки выписаны по выздоровлению 206 ранее заразившихся жителей Псковщины. Это на восемь пациентов больше, чем сутками ранее.

С начала пандемии в Псковской области обнаружили 79 451 случай заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончался 1481 человек, а выздоровели 72 563 человек.

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