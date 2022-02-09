Цинь Шихуан, 9 февраля 2022, 21:00 — REGNUM 9 февраля 2022 года Высший народный суд провинции Ляонин на северо-востоке Китая вынес публичный приговор второй инстанции по делу заявителя Лю Дуна, нанесшего угрозу общественной безопасности крайне опасным способом, и постановил отклонить апелляцию, оставить в силе первоначальное решение и передать дело в Верховный народный суд для утверждения смертной казни в соответствии с законом.
31-летний Лю Дун был признан виновным в том, что в мае прошлого года находясь за рулем автомобиля BMW в городе Даляне провинции Ляонин насмерть сбил пятерых человек. Еще пять человек попали в больницу. При этом наезд Лю совершил намеренно и умышленно, чтобы «отомстить обществу». После ДТП он скрылся, устроив еще одно столкновение, в котором никто по счастливому стечению обстоятельств не пострадал.
В социальной сети Sina Weibo под соответствующей публикацией среди китайских пользователей развернулась дискуссия по поводу смертной казни, а также действий подобного рода «мстителей», которых в последние годы в Китае становится всё больше.
Были и те пользователи, которые не просто пытались найти истоки трагедии и проблем в несовершенстве китайского общества, но и оправдать убийцу тем, что какие-то злодеи обманули несчастного человека и вынудили пойти на такой преступный шаг, совершенно при этом не желая поставить себя на место потерпевших невинных жертв. Однако большая часть пользователей таких комментаторов называет не иначе как пособниками убийцы.
В китайском обществе, где разрешена смертная казнь (но только по чрезвычайным случаям), как видно, не стоит вопрос необходимости или допустимости смертной казни, а также вопроса гуманности или негуманности такой меры наказания. Среди тысяч оставленных комментариев не удалось найти ни одного с таким подтекстом.
Вопрос ставится иначе, насколько гуманно по отношению к жертвам оставлять такого человека так долго в живых и позволить ему на этом свете встретить китайский Новый год. А это главный праздник для каждого китайца — перекресток миров — прошлого и настоящего, потустороннего и посюстороннего.
Может быть, китайцы одновременно и прагматичнее, и в каком-то смысле духовнее, чем некоторые радетели за чрезмерные «права человека». В некоторых ситуациях чрезмерное сострадание к убийце является проявлением неуважения и бессердечия к его жертвам, а значит, и в каком-то смысле оправданием убийцы. Есть преступления, за которые даже пожизненное заключение — чрезмерная милость.