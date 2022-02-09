Скопье, , 16:57 — REGNUM В министерствен внутренних дел Северной Македонии 8 февраля сообщили об аресте 62-летнего жителя деревни Любанцы в округе Скопье за незаконное хранение оружия и аммуниции.

С оружием Цитата из к/ф «Пассажир». Реж. Жауме Кольет-Серра. 2018. США — Великобритания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, у мужчины обнаружили пистолет, карабин и 977 пуль разного калибра. Также у мужчины нашли четыре винтовки, три из них — охотничьи.

Неделей ранее в Северной Македонии обнаружили снаряд времен Первой мировой войны. Незаконное владением оружием в Северной Македонии, Албании и Косово стало повсеместным после того, как склады вооружения в Албании были разграблены в 1997 году.

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