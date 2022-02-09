Вашингтон, 9 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Появились детали любовных взаимоотношений между рэпером Канье Уэстом (Йе) и моделью Джулией Фокс. Информацию об этом представило издание PeopleTalk 9 февраля.

Скриншот YouTube Канье Уэст

Как стало известно, молодые люди состоят в «свободных отношениях», параллельно встречаясь с другими людьми. Подобная новость вызвала негодование со стороны поклонников пары.

Ранее Канье Уэст провёл свидание с новой девушкой, внешне похожей на бывшую жену музыканта Ким Кардашьян. Пользователи интернета сочли действие рэпера очередным пиар-ходом.