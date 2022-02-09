Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM В Петербурге предупредили любителей зимней рыбалки и всех петербуржцев об опасности выхода на лёд из-за усиления ветра и подъёма уровня воды в Финском заливе. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Зимняя рыбалка на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Усиление порывов юго-западного, западного ветра и изменение уровня воды ожидается в ночь с 9 на 10 февраля 2022 года в восточной части Финского залива. Такие условия могу привести к разрушению льда и образованию льдин в Невской губе и заливе, что представляет прямую опасность для рыбаков.

Пресс-служба КЗС сообщает, что после получения более точных прогнозов по погодной обстановке дирекция комплекса может прибегнуть к задействованию объектов Комплекса защитных сооружений.

Местных жителей просят быть осторожными и отказаться от выхода на лёд залива. Дирекция комплекса просит не подвергать жизнь опасности.

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