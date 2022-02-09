Пекин, 9 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Член сборной США по горным лыжам Микаэла Шиффрин дала эмоциональное интервью после того, как на Олимпийских играх в Пекине она сошла с трассы примерно через пять секунд после начала слалома, сообщает 8 февраля Fox News.

Горные лыжи

«Я думаю, что просто поскользнулась. Я была настроена идти на полной скорости, и на трассе даже не было мест для того, чтобы поскальзываться. Но я не оставила себе места», — сказала Шиффрин в интервью NBC.

Разочарование американки усугубилось тем, что 7 февраля она также сошла с трассы всего через 11 секунд после начала слалома. Сдерживая слезы, горнолыжница отметила, что это поражение заставляет ее пересмотреть последние 15 лет тренировок, а также все, что она знала о своем катании, слаломе и спортивном менталитете.

Напомним, Микаэла Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, трёхкратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте, многократной победительницей этапов Кубка мира.