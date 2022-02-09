Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга, съевший пирожок с болтом в начинке, смог отсудить у ООО «Лента» почти 70 тыс. рублей, хотя пытался получить более 3,1 млн рублей, сообщили 9 февраля в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Пирожки Wikimedia.org

С иском о защите прав потребителя, компенсации морального вреда и упущенного дохода к продуктовому ритейлеру ООО «Лента» в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обратился петербуржец Антон Аринин. Мужчина рассказал, что 17 октября 2020 года он надкусил пирожок с яблочно-брусничной начинкой и почувствовал хруст во рту. Как выяснилось, в начинке, помимо ягод, оказался металлический болт, который сломал пломбу зуба. Истец обратился к стоматологу, а затем к гастроэнтерологу, так как помимо постороннего предмета, он проглотил и маслянистую субстанцию от него.

После обследования и заключения врачей мужчина попытался связаться с ритейлером, чтобы возместить лечение зуба и стоимость пирожка. Однако навстречу ему не пошли, и тогда Аринин обратился в суд. В своем исковом заявлении он просил взыскать с «Ленты» стоимость пирожка — 82,36 рублей, медицинские расходы в размере 2 660 рублей, упущенный в результате травмы доход в размере 180 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 3 млн рублей. А также штраф в 1 591 371,18 рублей, судебные издержки в размере 60 906 рублей.

В суде представитель ответчика попросил отказать истцу в полном объеме, настаивая на отсутствии причинно-следственной связи между употреблением Арининым приобретенного пирожка и причиненным ему вредом. Юрист ООО «Лента» также сообщил об исключении возможности попадания в изделие посторонних предметов. На что Аринин представил заключение специалиста, где указано, что пирожок домашний с яблочно-брусничной начинкой, приобретенный Арининым в магазине «Лента» 17 октября 2020 года, являлся потенциально опасным и непригодным для питания, поскольку содержал внутри при его потреблении (в момент укуса) металлический болт.

«Металлический болт, обнаруженный в пирожке, находился в пирожке при его выпечке. Намеренное включение болта в пирожок исключено. Пирожок, представленный на исследование, способен причинить вред здоровью», — привели заключение эксперта в ОПС.

Суд пришел к выводу, что пирожок все-таки содержал в себе инородный объект в виде металлического болта. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии иных обстоятельств, повлекших скол пломбы у истца, ответчиком в материалы дела не представлено, а заключением судебной экспертизы не опровергнуто образование скола в результате употребления истцом пирожка, содержащего в себе постороннее включение.

В результате суд взыскал с ООО «Лента» в пользу Аринина стоимость пирожка в 82,36 рубля, компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, штраф 20 тыс. рублей, а также судебные расходы по оказанию юридических услуг в 4,2 тыс. рублей, почтовые расходы в 203 рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в 24 тыс. рублей и расходы по оплате услуг специалиста в 1 тыс. рублей.