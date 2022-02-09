Тюмень, , 16:34 — REGNUM В Тюменской области проводится вакцинация подростков от коронавируса, Привилась «Спутником М» и 17-летняя дочь главы региона Александра Моора, сообщил он на пресс-конференции 9 февраля.

«Спутник М» Правительство Бурятии

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«Вакцинация подростков — дело добровольное», — подчеркнул Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области планируют привить от коронавируса 105 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом заявила в декабре 2021 года директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

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