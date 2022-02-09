Лондон, 9 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Британский музыкант Dave (Дэвид Оробоса Омореги) опубликовал запись своего выступления на премии Brit Awards-2022. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 9 февраля.

Скриншот YouTube Dave

Вместе с исполнителем на сцене выступили Fredo (Марвин Уильям Бейли), Meekz (Микз Мэнни), Ghetts (Джастин Кларк) и Giggs (Натаниэль Томпсон). Примечательно, что исполнение композиции завершилось сольной игрой на гитаре от самого Dave.

Ранее в Великобритании прошла традиционная премия Brit Awards. В рамках мероприятия Dave был признан лучшим рэп-артистом.