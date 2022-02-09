Москва, , 16:28 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в январе 2022 года составило рекордные $21,4 млрд. Такие данные приводит 9 февраля пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе 2021 году профицит внешней торговли составил $9 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,3 раза.

В комментарии регулятора указывается, что увеличение показателя произошло «в результате роста экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта».

Напомним, за 2021 год положительное сальдо торгового баланса России составило $185,9 млрд, увеличившись почти в два раза по сравнению с 2020 годом.

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