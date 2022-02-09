Краснодар, , 16:28 — REGNUM Сильные осадки прогнозируются на территории Краснодарского края 9−10 февраля. В регионе ожидают серьёзный подъём уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ливень Sochi.ru

Согласно прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Северо-Кавказское УГМС», в связи с продолжающимися осадками, активным снеготаянием, до конца суток 9 февраля, ночью и утром 10 февраля подъемы уровня воды прогнозируется на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань (МО Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский, Темрюкский районы), реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский районы).

В регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с, в горах с мокрым снегом. Наиболее сильные осадки и очень сильный снег ожидаются на Черноморском побережье от Туапсе до Сочи. Также действуют предупреждения об опасности схода лавин в горах, в том числе в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают ликвидировать последствия подтоплений, образовавшихся в конце января из-за сильных осадков и схода снежного покрова. На 9 февраля подтопленными оставались около 60 дворовых территорий и десять домовладений.