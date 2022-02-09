Брюссель, 9 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Учения НАТО «Стойкий кобальт» состоятся в Чехии, «Троянский след» — в Венгрии и Словакии, передаёт 9 февраля телеканал ta3.

NATO North Atlantic Treaty Organization Военные учения НАТО

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Уточняется, что учения в Чехии намечены на февраль-март. Про манёвры «Троянский след» сказано, что они планировались на венгерской территории, однако теперь НАТО проведёт их и в Венгрии, и в Словакии.

Напомним, ранее Киев выразил властям Словакии, а также Чехии и Австрии благодарность за сохранение полноценного дипломатического присутствия этих стран и «воздержание этих государств от эвакуации семей дипломатов».