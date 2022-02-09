9 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ответ следователей рязанского СК о том, что призывы депутата-единоросса о расстреле граждан, купивших справку о вакцинации от COVID-19, следует считать его личной точкой зрения, обсуждают пользователи социальных сетей.

Юлия Пёрышкина, , 21:01 — REGNUM Ответ следователей рязанского СК о том, что призывы депутата-единоросса о расстреле граждан, купивших справку о вакцинации от COVID-19, следует считать его личной точкой зрения, обсуждают пользователи социальных сетей.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров 23 ноября 2021 года в ходе обсуждения федерального законопроекта о медсертификатах заявил, что непривитому гражданину нужно не выходить из дома, не пускать детей в школу и в магазине ему «делать нечего».

«Покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще, за это надо расстреливать. Я бы считал…, я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!» — прозвучало из уст депутата.

Владимир Сидоров Рязанская областная дума

Заявление вызвало широкий общественный резонанс, несмотря на то, что позже Сидоров объяснил свои слова «эмоциями». Рязанский активист Александр Евдокимов обратился в прокуратуру с просьбой проверить высказывание депутата на предмет нарушения статьи 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Надзорное ведомство переслало заявление общественника в региональный Следственный комитет. СК в течение 30 дней так и не ответил активисту, поэтому Евдокимов снова написал в прокуратуру — на этот раз с просьбой начать административное производство в отношении руководителя СК по Рязанской области Владимира Никешкина за непредоставление информации в установленный законом срок.

Владимир Никешкин Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Общественник получил ответ 7 февраля. Согласно письму, которое Евдокимов опубликовал на своей странице в социальной сети, его заявление не подлежит регистрации в книге сообщений о преступлениях и не требует процессуальной проверки.

«В данном случае высказывания депутата Сидорова В. К. следует расценивать с точки зрения его (Сидорова В. К.) оценки общественной опасности лиц, которые осуществляют деятельность по изготовлению, сбыту и приобретению документов о вакцинации и его позиции об ужесточении наказания таким лицам, а не как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к определённой социальной группе людей», — говорится в письме.

«Перевожу вам на простой язык. Публичную фразу о расстрелах и готовности (по словам Сидорова В. К.) личного участия в этом Следственный комитет счёл за «личную оценку» и за «позицию, как ужесточить наказание людям», но ничего противозаконного не усмотрел. Вот такие дела, друзья. Во времена, когда на людей заводят административку за картинку в соцсетях, выписывая затем штрафы и отправляя на 10 суток, кому-то можно безнаказанно выдавать публичные призывы к расправе. Я в очередной раз повторю, что замалчивать ситуацию с высказыванием-призывом депутата областной думы Сидорова Владимира Карповича нельзя!» — написал общественник.

Пользователи поддержали активиста, отметив, что за подобные призывы обычные граждане или депутаты других партий уже бы «проходили по призыву к насилию над группой лиц».

«Я думаю, сей шедевр юридической мысли стоит сохранить на будущее. Сгодится потом их же носом ткнуть», — считает Сергей К.

«Нужно провести экспертизу лингвистическую и на её основании писать заявление, чтобы не было возможности интерпретировать его слова как вздумается», — советует Inoi.

«Надо судить и лишить права занимать какие-либо госдолжности, причём показательно, другим в назидание», — пишет Al.

«Исходя из этого, депутата Сидорова представить к правительственной награде», — усмехается Александр С.

«Для полноты картины надо подтянуть оскорблявших депутата в комментариях и соцсетях. За оскорбление чувств госслужащих», — предлагает вариант «защиты» депутата Сергей Ж.

«Quod licet Iovi, non licet bovi (Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку), — напоминает латинское выражение пользователь Павлик А. — Неравенство перед законом в России продолжает процветать».