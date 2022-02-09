Юлия Пёрышкина, 9 февраля 2022, 21:01 — REGNUM Ответ следователей рязанского СК о том, что призывы депутата-единоросса о расстреле граждан, купивших справку о вакцинации от COVID-19, следует считать его личной точкой зрения, обсуждают пользователи социальных сетей.

Следственный комитет России
Следственный комитет России
Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров 23 ноября 2021 года в ходе обсуждения федерального законопроекта о медсертификатах заявил, что непривитому гражданину нужно не выходить из дома, не пускать детей в школу и в магазине ему «делать нечего».

«Покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще, за это надо расстреливать. Я бы считал…, я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!» — прозвучало из уст депутата.
Владимир Сидоров
Владимир Сидоров
Рязанская областная дума

Заявление вызвало широкий общественный резонанс, несмотря на то, что позже Сидоров объяснил свои слова «эмоциями». Рязанский активист Александр Евдокимов обратился в прокуратуру с просьбой проверить высказывание депутата на предмет нарушения статьи 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Надзорное ведомство переслало заявление общественника в региональный Следственный комитет. СК в течение 30 дней так и не ответил активисту, поэтому Евдокимов снова написал в прокуратуру — на этот раз с просьбой начать административное производство в отношении руководителя СК по Рязанской области Владимира Никешкина за непредоставление информации в установленный законом срок.

Владимир Никешкин
Владимир Никешкин
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Общественник получил ответ 7 февраля. Согласно письму, которое Евдокимов опубликовал на своей странице в социальной сети, его заявление не подлежит регистрации в книге сообщений о преступлениях и не требует процессуальной проверки.

«В данном случае высказывания депутата Сидорова В. К. следует расценивать с точки зрения его (Сидорова В. К.) оценки общественной опасности лиц, которые осуществляют деятельность по изготовлению, сбыту и приобретению документов о вакцинации и его позиции об ужесточении наказания таким лицам, а не как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к определённой социальной группе людей», — говорится в письме.

«Перевожу вам на простой язык. Публичную фразу о расстрелах и готовности (по словам Сидорова В. К.) личного участия в этом Следственный комитет счёл за «личную оценку» и за «позицию, как ужесточить наказание людям», но ничего противозаконного не усмотрел. Вот такие дела, друзья. Во времена, когда на людей заводят административку за картинку в соцсетях, выписывая затем штрафы и отправляя на 10 суток, кому-то можно безнаказанно выдавать публичные призывы к расправе. Я в очередной раз повторю, что замалчивать ситуацию с высказыванием-призывом депутата областной думы Сидорова Владимира Карповича нельзя!» — написал общественник.

Пользователи поддержали активиста, отметив, что за подобные призывы обычные граждане или депутаты других партий уже бы «проходили по призыву к насилию над группой лиц».

«Я думаю, сей шедевр юридической мысли стоит сохранить на будущее. Сгодится потом их же носом ткнуть», — считает Сергей К.

«Нужно провести экспертизу лингвистическую и на её основании писать заявление, чтобы не было возможности интерпретировать его слова как вздумается», — советует Inoi.

«Надо судить и лишить права занимать какие-либо госдолжности, причём показательно, другим в назидание», — пишет Al.

«Исходя из этого, депутата Сидорова представить к правительственной награде», — усмехается Александр С.

«Для полноты картины надо подтянуть оскорблявших депутата в комментариях и соцсетях. За оскорбление чувств госслужащих», — предлагает вариант «защиты» депутата Сергей Ж.

«Quod licet Iovi, non licet bovi (Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку), — напоминает латинское выражение пользователь Павлик А. — Неравенство перед законом в России продолжает процветать».