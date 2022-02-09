Махачкала, 9 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Дагестане принято решение об аресте на один месяц ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Нурмагомеда Суракатова. Такое решение принял 9 февраля Советский районный суд Махачкалы. Ректор останется под стражей до 4 марта 2022 года.

Astryd_MAD Деньги

Напомним, ранее в отношении ректора было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в составе организованной преступной группы, подозреваемой в хищении денежных средств, полагающихся на выплаты студентам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2018 годы в техническом университете группа должностных лиц похищала денежные средства со стипендиального счета. Они переводили их на счета доверенных лиц и в последующем присваивали.