Волово, Липецкая область, , 16:24 — REGNUM В Липецкой области главу сельской администрации привлекли к административной ответственности за использование служебного автомобиля в личных целях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Карета Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1987. СССР

Прокуратура Воловского района выявила факт использования в неслужебных целях муниципального имущества. Глава администрации Верхнечесноченского сельсовета использовал служебный автомобиль в личных целях для поездки в другой населенный пункт.

Чиновника привлекли к административной ответственности по статье «Самоуправство».