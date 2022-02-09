Стокгольм, 9 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Швеция предстанет в Европейском суде в качестве ответчика из-за невыполнения директивы о контроле над оборотом оружия. Об этом 9 февраля сообщила Еврокомиссия в пресс-релизе, которая выступит в ходе процесса в качестве истца, передает телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Это крайне серьезно. Швеции грозит большой штраф», — заявил в интервью новостной службе TT министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон.

Директива Еврокомиссии, за невыполнение которой к Швеции был подан иск, была разработана, чтобы затруднить получение оружия террористами. Правительство Швеции неоднократно пыталось принять положения директивы в виде закона. Однако оппозиция неоднократно его блокировала.

«Теперь мы еще раз переговорим с оппозицией», — пообещал Йоханссон.