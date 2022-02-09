Москва, 9 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. На территории бывшей промзоны «Южный порт» появится аналог Центрального парка (Central Park) Нью-Йорка. Об этом 9 февраля сообщает РИА Новости.

André Koehne Карта округов штата Нью-Йорк

На площади более двух гектаров обустроят парковую зону с искусственным озером и мостом через него. Место станет арт-объектом и местом для прогулок со смотровой площадкой и зонами отдыха.

На территории парка планируется разбить сад камней, обустроить спортплощадку, теплицы и грядки, а также амфитеатр и площадки для пикников.

Отметим, что площадь Центрального парка Нью-Йорка, являющегося одним из крупнейших в США, составляет 3,41 кв. км.