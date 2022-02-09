Москва, 9 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Законопроект, который распространяет форму государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство и обеспечение работы приютов, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Александр Хинштейн и Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

С 1 января 2020 года в силу вступили положения, регулирующие деятельность по обращению с бездомными животными, а также работу приютов для них. В то же время не все регионы РФ должным образом подготовлены к обращению с животными без владельцев гуманными методами, отмечают парламентарии.

Распространение такой формы, как ГЧП на строительство приютов для бездомных животных поможет улучшить ситуацию на улицах российских городов, считают авторы.

Общая обеспеченность субъектов РФ необходимым Количеством приютов для животных составляет не более 25%, привели данные парламентарии.

До 2020 года субъекты Российской Федерации и муниципальные образования тратили, в общей сложности, более 2 млрд рублей ежегодно на исполнение полномочий по обращению с безнадзорными животными, указали авторы.