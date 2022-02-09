Тюмень, , 16:19 — REGNUM Объём экспорта из Тюменской области в Китай за 2021 год вырос в три раза по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 9 февраля.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас в объёме экспорта одна шестая — это Китай. И это правильно, потому что Китай — самый крупный мировой рынок. Мы экспортируем полимерную продукцию «ЗапСибНефтехима», фанерного комбината, этиловый спирт, рапсовое масло. Также китайцы покупают чистую питьевую воду», — рассказал Александр Моор.

Для помощи предпринимателям, участвующим в международной торговле, в Тюменской области создан Центр поддержки экспорта, который оказывает полный комплекс услуг для продвижения продукции на внешних рынках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём экспорта тюменской продукции по итогам 11 месяцев 2021 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более $1 млрд.

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