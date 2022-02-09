Вашингтон, 9 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Около 40 законодателей-республиканцев призвали 79-летнего президента США Джо Байдена пройти когнитивный тест, последовав примеру его предшественника на президентском посту Дональда Трампа, передаёт 9 февраля Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сообщается, что поводом для этого послужили результаты недавних опросов, которые выявили, что американцы сомневаются в когнитивных способностях президента и его дееспособности в Белом доме.

Бывший врач главы государства Ронни Джексон и еще 37 республиканцев направили письмо Байдену, выразив беспокойство по воводу нынешнего когнитивного состояния политика.

«Я и мои коллеги вновь обратились к Байдену с просьбой немедленно пройти официальное обследование на состояние когнитивных функций, например, Монреальский когнитивный тест (MOCA)», — рассказал Джексон в электронном письме, направленном в Fox News Digital.

Напомним, еще в декабре в ходе опроса Morning Consult/Politico 46% американцев согласились с утверждением, что «Джо Байден находится в хорошей умственной форме», в то время как 48% не согласились.