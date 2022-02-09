Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Kodak Black (Билл К. Капри) поделился датой выпуска своего нового альбома. Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram 9 февраля.

Kodak Black Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZvvwJ5AaQW/

По имеющимся данным, премьера проекта под названием Back For Everything состоится 25 февраля 2022 года. Также известно, что в пластинку войдут 19 различных композиций.

Ранее Kodak Black представил новый видеоклип под названием Grinding All Season. Съёмки ролика проходили на территории родного города рэпера в США.

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