Саратов, 9 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Саратове прокуратурой выявлены случаи простоя и некорректной настройки 12 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). В связи с несоблюдением требований отменены более 100 незаконных штрафов, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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В ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности администрации Саратова и регионального навигационно-информационного центра при утверждении документаций по электронным аукционам на приобретение и установку комплексов нарушений ПДД. Виновных лиц привлекли к административной ответственности.

«В связи с несоблюдением требований административного законодательства сотрудниками центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУМВД РФ по Саратовской области восстановлены права более 100 физических и юридических лиц необоснованно привлеченных к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации», — отмечает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области работает 249 комплексов фото‑ и видеофиксации. За 2021 год камеры зафиксировали порядка 2,2 млн нарушений Правил дорожного движения, выписано 1,1 млрд рублей штрафов.

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