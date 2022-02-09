Ереван, , 16:16 — REGNUM Большинство депутатов парламента Армении проголосовало за принятие в первом и втором чтении законопроекта, который предусматривает упрощение процедуры уголовного преследования судей. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Сообщается, что согласно проекту изменений Судебного кодекса, который поддержали депутаты, для того, чтобы судью привлечь к ответственности, за это должны проголосовать не семь членов Высшего совета из десяти, как сейчас, а шесть. Если же членов совета на заседании будет меньше десяти, то достаточно пяти голосов.

В оппозиции критически восприняли это нововведение. Секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян заявил, что пять судей Высшего совета назначает парламент, то есть правящая партия, а остальные общим голосованием судей.

«Вдобавок, полномочия председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна приостановлены из-за незаконного уголовного дела, возбужденного против него. Следовательно, сейчас пятеро членов, избранных парламентом, могут исполнить волю власти и санкционировать дело против любого судьи», — сказал Минасян.