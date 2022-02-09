Минск, 9 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Минский городской суд завершил разбирательство по громкому уголовному делу о предоставлении сотрудниками белорусского госмонополиста «Белтелеком» оппозиционным телеграм-каналам персональных данных силовиков, судей и пропагандистов. Процесс проходил в закрытом режиме с ноября 2011 года.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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8 февраля судья Светлана Бондаренко огласила обвинительный приговор: по 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с выплатой больших «компенсаций пострадавшим» получили два сотрудника «Белтелекома» (уволенных вскоре после ареста в 2020 году) — специалист по продажам АртёмПархамович и инженер электросвязи Алексей Бычковский. Прокурор Наталья Соколова запрашивала 12 лет на основе обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса (в том числе ч.3 ст. 130 — «экстремизм», от 5 до 12 лет лишения свободы).

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По версии обвинения, специалисты госмонополиста не были знакомы между собой, но действовали в интересах одного оппозиционного телеграм-канала, которому предоставили персональные данные на более 200 представителей «режима Лукашенко». К этому телеграм-каналу имела отношение бывшая подруга обвинённого в «терроризме» и других преступлениях Романа Протасевича — София Сапега, которая вела картотеки на причастных к репрессиям силовиков, судей и пропагандистов.

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