Бухарест, , 16:14 — REGNUM В настоящее время Румыния полностью готова к возможному наплыву беженцев с Украины. Об этом 9 февраля завил глава румынского МВД Лучиан Бодэ, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде Gov.ro

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По словам министра, в случае обострения ситуации на Украине и в Донбассе Румыния откроет на своей территории специальные лагеря для иммигрантов из соседней страны.

Бодэ «Мы уже подготовили необходимые помещения и оборудование для тепло‑ и электроснабжения подобных пунктов».

В то же время Бодэ призвал соотечественников не драматизировать ситуацию на Украине и выразил надежду на то, что военного конфликта вблизи румынских границ не будет.

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