Москва, , 16:13 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе 2022 года составил $12,8 млрд. Такие данные приводит 9 февраля пресс-служба Банка России.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В январе 2021 год отток капитала составил $9 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 43,3%.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами», — отмечается в комментарии регулятора.

Напомним, за 2021 год чистый вывоз капитала из России частным сектором составил $72 млрд, увеличившись на 42,8% по сравнению с предыдущим годом.