Великий Новгород, , 16:52 — REGNUM За минувшие сутки в коронавирусные стационары Новгородской области поместили 108 человек с COVID-19, что на 36 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 9 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

В одном из ковидных стационаров Cap.ru

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В регионе за прошедшие сутки подтвердили 855 случаев заражения коронавирусом, это на 65 случаев больше, чем за 7 февраля, в том числе в Великом Новгороде выявили 476 случаев заболевания ковидом.

За сутки от COVID-19, как основной причины, скончался в регионе один человек. Сутками ранее в регионе была зафиксирована нулевая смертность.

Выписали по выздоровлению за сутки 332 ранее заразившихся человека, что на 56 ковид-пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Показатель выздоровлений не отмечается в области стабильностью.

За всё время пандемии в Новгородской области обнаружили 77 301 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 864 человека, а выздоровели — 69 400 человек.

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