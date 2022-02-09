Анкара, , 16:10 — REGNUM В феврале состоится визит в ОАЭ турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил он 9 февраля журналистам.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что недавний визит наследного принца Эмиратов Мохаммеда бен Заида в Турцию прошёл с хорошими результатами, Эрдоган сказал:

«Даст Бог, я совершу ответный визит в ОАЭ в феврале».

Кроме того, в ОАЭ побывают турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава разведки республики Хакан Фидан, но это произойдёт до визита Эрдогана.

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