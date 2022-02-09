Чебоксары, 9 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. На федеральных трассах в Чувашии в 2022 году планируется обновить свыше 20 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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Работы будут проводиться на участках трасс М-7 «Волга» и А-151 Цивильск — Ульяновск. В Моргаушском и Ядринском районах на участке с 601 по 612 км уложат покрытие из асфальтобетонной смеси, что позволит устранить деформации и трещины. В ведомстве поясняют, что технология позволяет восстановить ровность покрытия и улучшить сцепные свойства.

Аналогичные работы проведут в черте Канаша на 12-километровой участке (км 42 — км 54). Всего в 2022 году будет обновлено более 20 км федеральных автодорог.

Напомним, что в 2021 году защитные слои уложили на двух участках трассы М-7 общей протяжённостью 12,5 км и обновили свыше 15 км дороги Р-176 «Вятка», обход города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на участке дороги федерального значения также обновят защитные слои. На это предусмотрено из федерального бюджета около 124 млн рублей. Объявлен открытый конкурс для определения подрядчика.