Рига, , 16:08 — REGNUM

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Риге пройдет песенный конкурс местных молодых исполнителей «Здравствуй, весна!». Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» с социальной сети Facebook.

Отмечается, что к участию приглашаются молодые таланты в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 7−11 лет и 12−17 лет. Финал конкурса состоится 12 марта и будет посвящен Международному женскому дню. Главным требованием является исполнение песни на русском языке.

Как подчеркивается в сообщении, «задачаконкурса — раскрытие талантов детей и подростков, а также популяризация в молодежной среде Латвии русской музыкальной культуры».

Для старта в первом туре конкурса необходимо прислать видеозапись исполнения выбранной участником песни. Видеозапись может быть сделана любой техникой, включая смартфон.