Улан-Батор, , 16:07 — REGNUM В январе 2022 года внешнеторговый оборот Монголии составил 1,01 млрд долларов США, сократившись на 2,6 млн долларов или 0,2 процента по сравнению с первым месяцем предыдущего года. Об этом сообщает Главное таможенное управление. Импорт превысил экспорт на 16,9 млн долларов.

Монгольские тугрики

По данным Главного таможенного управления, из-за пандемии в 2021 году сократился импорт, сальдо внешней торговли было положительным. С начала 2022 года ситуация изменилась. Экспорт товаров и сырья из Монголии составил 539,6 млн. долларов США, сократившись на 15,7 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Основными видами монгольского экспорта в январе 2022 года стали продукты сельского хозяйства и горнорудной отрасли. Главным экспортным партнером Монголии остается КНР, в который отправляется около 67,7% экспорта. В целом, за указанный период страна экспортировала товары в 36 страны мира.