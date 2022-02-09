Белград, 9 февраля 2022, 16:20 — REGNUM Компания «Рио Тинто» все еще присутствует в Сербии, вместе со всеми рисками по окружающую среду. Об этом заявил журналистам лидер «Движения за перемены» Янко Веселинович 9 февраля в Белграде.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
(сс) Hermann Luyken

По его словам, британско-австралийская мультинациональная компания «не попрощалась с Сербией», и вредные последствия ее деятельности со временем будут только усугубляться.

«Власти хотят обмануть простых граждан перед выборами», — процитировало агентство FoNet мнение Веселиновича по поводу заявлений членов сербского правительства о том, что государство разорвало все контракты с компанией «Рио Тинто».

Веселинович подчеркнул, что правительство не предложило введение моратория на будущие исследования запасов лития на всей территории Сербии и не внесло его в парламент на рассмотрение.

Напомним, что экологические организаций Сербии с осени 2021 года в разных городах страны организовали акции протеста против строительства литиевого рудника в Западной Сербии. Позже правительство удовлетворило требования демонстрантов и разорвало контракт с британско-австралийской компанией «Рио-Тинто», которая являлась носителем этого проекта. Тем не менее, экологи требуют, чтобы правительство ввело мораторий на эксплуатацию лития на всей территории Сербии.