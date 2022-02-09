Белград, 9 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Компания «Рио Тинто» все еще присутствует в Сербии, вместе со всеми рисками по окружающую среду. Об этом заявил журналистам лидер «Движения за перемены» Янко Веселинович 9 февраля в Белграде.

(сс) Hermann Luyken Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии

По его словам, британско-австралийская мультинациональная компания «не попрощалась с Сербией», и вредные последствия ее деятельности со временем будут только усугубляться.

«Власти хотят обмануть простых граждан перед выборами», — процитировало агентство FoNet мнение Веселиновича по поводу заявлений членов сербского правительства о том, что государство разорвало все контракты с компанией «Рио Тинто».

Веселинович подчеркнул, что правительство не предложило введение моратория на будущие исследования запасов лития на всей территории Сербии и не внесло его в парламент на рассмотрение.

Напомним, что экологические организаций Сербии с осени 2021 года в разных городах страны организовали акции протеста против строительства литиевого рудника в Западной Сербии. Позже правительство удовлетворило требования демонстрантов и разорвало контракт с британско-австралийской компанией «Рио-Тинто», которая являлась носителем этого проекта. Тем не менее, экологи требуют, чтобы правительство ввело мораторий на эксплуатацию лития на всей территории Сербии.