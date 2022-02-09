Рига, , 16:06 — REGNUM

Протесты в Белоруссии. Октябрь © ИА REGNUM

Здание Министерства иностранных дел Латвии в темное время суток среды, 9 февраля, МИД подсвечено в бело-красно-белые цвета. Об этом глава МИД страныЭдгар Ринкевич сообщил в социальной сети Twitter.

Он отметил, чтоакция приурочена кМеждународномуднюсолидарности с оппозицией Белоруссии.

Ранее он сообщил, что Латвия последовательно выступает за освобождение представителей СМИ, журналистов и политзаключенных в этой стране.

В2021 году Международный день солидарности соппозицией Белоруссии прошел в ряде стран Европы по инициативе самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской 7 февраля. В нынешнем годуего решено отмечать 9 февраля.