Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Американский комик Джо Роган публично выступил с извинениями по поводу недавних расистских высказываний. Информацию об этом 9 февраля опубликовало издание Gazeta.ru.

Джо Роган YouTube

По словам американца, в своих подкастах он неоднократно использовал слово «ниггер», однако делал это исключительно с развлекательной целью. Также Роган отметил, что его ситуация послужит примером для многих людей, использующих неоднозначную терминологию в своей речи.

Ранее Джо Роган столкнулся с критикой, связанной с некорректным поведением во время поведения подкастов. Позднее на защиту комика встал бывший президент США Дональд Трамп.

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