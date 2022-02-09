Париж, , 16:03 — REGNUM Первоначально запланированное на 2021 год, а затем на 2022 год в Демократической Республике Конго, игры франкоязычных стран были снова отложены, сообщает Le Figaro.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным международной организации франкоязычных стран, спортивное мероприятие перенесено на 2023 год.

Созданные в 1989 году с целью содействия миру между франкоговорящими людьми, игры проводятся каждые четыре года. Соревнование объединяет спортсменов примерно из пятидесяти франкоязычных стран.

Напомним, предыдущее спортивное мероприятие состоялось в Кот-д'Ивуаре в 2017 году. Там собрались около 3500 участников.