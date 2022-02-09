Париж, 9 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Первоначально запланированное на 2021 год, а затем на 2022 год в Демократической Республике Конго, игры франкоязычных стран были снова отложены, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

По данным международной организации франкоязычных стран, спортивное мероприятие перенесено на 2023 год.

Созданные в 1989 году с целью содействия миру между франкоговорящими людьми, игры проводятся каждые четыре года. Соревнование объединяет спортсменов примерно из пятидесяти франкоязычных стран.

Напомним, предыдущее спортивное мероприятие состоялось в Кот-д'Ивуаре в 2017 году. Там собрались около 3500 участников.