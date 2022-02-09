Рига, 9 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Хотя традиционно февраль — самое холодное время года, сейчас во многих регионах страны необычно тепло и влажно. Об этом руководительница отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя сообщила местному «Радио 4».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Круминя считает, что такой погода в целом и останется вплоть до наступления календарной весны: «Контрасты есть и сохранятся. Совсем уж активное отступление зимы и наступление весны в восточных регионах еще не ожидается. Но весенние процессы будут все больше и больше охватывать всю территорию Латвии».

Она отметила, что сейчас во многих частях страны уровень воды в реках нетипично высок, а на части западной территории странызатапливать стало такие территории, которые обычно зимой не заливало водой. «В центральных регионах установилась оттепель. Она приведет к тому, что снег будет таять еще более интенсивно», — предупредила Круминя.

Зима в этом году характерна неустойчивостью погодных условий и очень частым чередованием мороза и оттепели, отметила латвийский метеоролог.