Ереван, , 16:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Белоруссии Александра Конюка после заявления президента республики Александра Лукашенко о перспективах вступления закавказской республики в Союзное государство. Об этом 9 февраля на правительственном часе в парламенте Армении заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

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«Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашён в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», — цитирует ТАСС министра иностранных дел Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву описал будущее стран постсоветского пространства. Он напомнил о январских событиях в Казахстане и отметил, что для республики это был «хороший урок».

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Поэтому Лукашенко убеждён, что некоторые страны, ранее входившие в СССР, присоединятся к Союзному государству Белоруссии и России. В частности, белорусский лидер упомянул Армению.

«Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже это увидели», — заявил президент Белоруссии.

В ответ на это пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что заявление Лукашенко о возможном присоединении Армении к Союзному государству предназначено исключительно для белорусской внутриполитической повестки и «не имеет ничего общего с Арменией и её внешней политикой».